Новости0

Зюганов заявил, что не согласился бы на «любой пост» от Ельцина даже под угрозой расстрела

Зюганов заявил, что не согласился бы на «любой пост» от Ельцина даже под угрозой расстрела
politexpert.net

Бывший президент России Борис Ельцин пытался приобщить руководителя КПРФ Геннадия Зюганова к управлению страной, но его старания остались безуспешными.

Об этом рассказал сам Зюганов в ходе форума «Территория смыслов». Он признался, что экс-глава государства предлагал ему «любой пост», но глава КПРФ не согласился.

«Мне неудобно и стыдно говорить, но более нетрезвого и вероломного правителя я в своей жизни не видел. Лично мне он предлагал любой пост. Я сказал: “Я скорее застрелюсь, чем приму это. Вы предали страну, историю, все завоевания отцов и дедов”», — подчеркнул Зюганов.

Ранее Зюганов заявил, что не исключает возможного объединения его политической структуры с партией «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Об этом он сообщил 28 июля 2022 года.

борис ельцин геннадий зюганов кпрф
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.