Зюганов заявил, что не согласился бы на «любой пост» от Ельцина даже под угрозой расстрела

«Мне неудобно и стыдно говорить, но более нетрезвого и вероломного правителя я в своей жизни не видел. Лично мне он предлагал любой пост. Я сказал: “Я скорее застрелюсь, чем приму это. Вы предали страну, историю, все завоевания отцов и дедов”», — подчеркнул Зюганов.