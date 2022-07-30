Зюганов заявил, что не согласился бы на «любой пост» от Ельцина даже под угрозой расстрела

Бывший президент России Борис Ельцин пытался приобщить руководителя КПРФ Геннадия Зюганова к управлению страной, но его старания остались безуспешными.
Об этом рассказал сам Зюганов в ходе форума «Территория смыслов». Он признался, что экс-глава государства предлагал ему «любой пост», но глава КПРФ не согласился.
«Мне неудобно и стыдно говорить, но более нетрезвого и вероломного правителя я в своей жизни не видел. Лично мне он предлагал любой пост. Я сказал: “Я скорее застрелюсь, чем приму это. Вы предали страну, историю, все завоевания отцов и дедов”», — подчеркнул Зюганов.
Ранее Зюганов заявил, что не исключает возможного объединения его политической структуры с партией «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Об этом он сообщил 28 июля 2022 года.