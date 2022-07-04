Зюганов: ответ ВС РФ на обстрелы Белгорода должен быть мощным и неотвратимым

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов назвал проявлением государственного терроризма со стороны президента Украины Владимира Зеленского обстрел жилых кварталов Белгорода.
Он напомнил, что четыре человека погибли в результате удара со стороны украинской армии. Зюганов заявил, что ответ российских войск на это должен быть «мощным и неотвратимым».
«Обещания нанести по ним удар, не подкрепленные действиями, вызывают у неонацистов чувство безнаказанности и подталкивают их к новым кровавым преступлениям», — отметил политик.
Зюганов добавил, что Россия должна принять действенные меры для обуздания зарвавшихся украинских силовиков.