Звонок кремлевского телефона во время встречи Путина с главой «Транснефти» вызвал бурные обсуждения

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Кремлевский телефон зазвонил во время встречи президента
России Владимира Путина с главой «Транснефти» Николаем Токаревым. Видео с
мероприятия появилось в Сети.
Руководитель компании рассказывал о деятельности
предприятия. Кроме того, Токарев отчитался о выполнении всех обязательств по
транспортировке топлива на территории РФ и за ее пределы.
Во время встречи неожиданно зазвонил кремлевский телефон.
При этом стороны продолжили беседу. Ситуация вызвала бурное обсуждение в Сети.
Некоторые пользователи предположили, что Путину звонил один из мировых лидеров.
Токарев в ходе беседы заявил, что компании есть чем
гордиться. По его словам, за последние 10 лет было проложено около 19 тысяч
километров трубопроводов, а также простроены 50 новых нефтеперекачивающих
станций.