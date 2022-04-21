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    Звонок кремлевского телефона во время встречи Путина с главой «Транснефти» вызвал бурные обсуждения

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Звонок кремлевского телефона во время встречи Путина с главой «Транснефти» вызвал бурные обсуждения

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    Global look press/Kremlin Pool

    Кремлевский телефон зазвонил во время встречи президента
    России Владимира Путина с главой «Транснефти» Николаем Токаревым. Видео с
    мероприятия появилось в Сети.

    Руководитель компании рассказывал о деятельности
    предприятия. Кроме того, Токарев отчитался о выполнении всех обязательств по
    транспортировке топлива на территории РФ и за ее пределы.

    Во время встречи неожиданно зазвонил кремлевский телефон.
    При этом стороны продолжили беседу. Ситуация вызвала бурное обсуждение в Сети.
    Некоторые пользователи предположили, что Путину звонил один из мировых лидеров.

    Токарев в ходе беседы заявил, что компании есть чем
    гордиться. По его словам, за последние 10 лет было проложено около 19 тысяч
    километров трубопроводов, а также простроены 50 новых нефтеперекачивающих
    станций.

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