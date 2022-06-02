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Звезды «Сватов» рассорились из-за спецоперации на Украине

Звезды «Сватов» рассорились из-за спецоперации на Украине
кадр из сериала “Сваты”

Отношения актеров культового сериала «Сваты» испортились из-за спецоперации ВС РФ на Украине. 

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал рассказала в соцсетях, что после начала спецоперации на Украине ее отношения с коллегами значительно испортились. Актриса призналась, что на данный момент совсем не поддерживает отношения с ними. 

«Я хочу, чтобы они видели и помнили, какие искренние чувства к ним я испытывала и какую большую оплеуху они дали всем нам», — подчеркнула Кошмал.

«Сваты» выходили на российском, белорусском и украинском телевидении с 2008 до 2021 года. За это время было выпущено семь сезонов сериала. 

спецоперация
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