Звезды «Дома-2» Блюменкранц купили годовалому сыну квартиру в Петербурге

Бывшие участники телепроекта «Дом-2» Валерий и Анна Блюменкранц подарили своему годовалому сыну Давиду квартиру в Санкт-Петербурге.
О приобретении недвижимости знаменитости сообщили подписчикам в соцсетях. По словам звезд «Дома-2», изначально они хотели купить машину, но из-за роста цен в итоге приняли решение вложиться в квартиру для наследника, которому весной 2022 года исполнился год.
«Так что, когда наш сыночек вырастет, его ждет своя квартира в Санкт-Петербурге», — написала Блюменкранц.
Стоит отметить, что квартира-студия для сына знаменитостей находится в новом жилом комплексе. Площадь жилья составляет 25 квадратных метров, а его стоимость – 3,9 млн рублей.