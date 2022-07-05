Звезды «Дома-2» Блюменкранц купили годовалому сыну квартиру в Петербурге

О приобретении недвижимости знаменитости сообщили подписчикам в соцсетях. По словам звезд «Дома-2», изначально они хотели купить машину, но из-за роста цен в итоге приняли решение вложиться в квартиру для наследника, которому весной 2022 года исполнился год.