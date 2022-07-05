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Звезды «Дома-2» Блюменкранц купили годовалому сыну квартиру в Петербурге

Звезды «Дома-2» Блюменкранц купили годовалому сыну квартиру в Петербурге
ТНТ/Prt Scr Дом-2

Бывшие участники телепроекта «Дом-2» Валерий и Анна Блюменкранц подарили своему годовалому сыну Давиду квартиру в Санкт-Петербурге.

О приобретении недвижимости знаменитости сообщили подписчикам в соцсетях. По словам звезд «Дома-2», изначально они хотели купить машину, но из-за роста цен в итоге приняли решение вложиться в квартиру для наследника, которому весной 2022 года исполнился год.

«Так что, когда наш сыночек вырастет, его ждет своя квартира в Санкт-Петербурге», — написала Блюменкранц.

Стоит отметить, что квартира-студия для сына знаменитостей находится в новом жилом комплексе. Площадь жилья составляет 25 квадратных метров, а его стоимость – 3,9 млн рублей.

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RusNewsToday24
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