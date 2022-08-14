Звездопад Персеиды в Удмуртии и гигантские пауки в Нижнем Новгороде: главные новости регионов России

Жители Удмуртии могут увидеть до 100 одновременно падающих звезд, а в Нижнем Новгороде заметили гигантских пауков. Об этих и других заметных событиях из регионов России — в материале «Народных Новостей».
Удмуртия
С 12 по 14 августа жители Удмуртии смогут наблюдать звездопад Персеиды. Как пишет udm-info.ru, его кульминацией может стать до 100 одновременно падающих звезд в час на ночном небе.
Ставропольский край
Источником неприятного запаха в центре Ставрополя может быть смог, который накапливается в том числе от автомобильных выхлопов, считает эколог Григорий Пинчук, пишет newstracker.ru. Местные жители пожаловались на стойкий неприятный запах в минувшую пятницу.
Ростовская область
Утром 12 августа в центре Ростова рядом с остановкой упало дерево. Как сообщает rostovgazeta.ru, это произошло на Ворошиловском проспекте. Местный житель поделился кадрами происшествия в соцсетях. В результате инцидента никто не пострадал.
Республика Татарстан
Казанское предприятие хочет отсудить более миллиарда рублей у «дочки» компании из Индии. Как пишет inkazan.ru, речь идет о фирме «Норд Империал», которая является частью государственной корпорации ONGC Videsh Limited (OVL). Истцом выступает казанское ООО «Научно-производственное предприятие «ГКС».
Волгоградская область
К нашествию азиатской саранчи готовятся в Волгоградской области. Как пишет издание novostivolgograda.ru, аграриям поручили обработать территории, где зафиксированы очаги распространения прожорливых насекомых. Это необходимо для предотвращения уничтожения урожая в следующем году.
Нижегородская область
Жители нижегородского жилого комплекса «Горная лаванда», который находится на улице Горной, пожаловались на нашествие пауков. Как отметили очевидцы, размеры насекомых впечатляют. По их оценкам, уточняет newsnn.ru, пауки достигают дины как две фаланги пальца.
Омская область
Ранивший двух детей на виадуке омский стрелок решил обжаловать приговор. Как сообщает gorod55.ru, парня признали виновным в хулиганстве с применением оружия и приговорили к 2,5 года колонии условно и выплате компенсации пострадавшим на общую сумму в 350 тысяч рублей.
Тюменская область
Смердящая свалка около Копытова мешает тюменцам жить спокойно, пишет nashgorod.ru. Обращения на портал «Тюмень — наш дом» результата не дали. В администрации пояснили, что здесь организовали снежный полигон.
Свердловская область
Первый глава Нижнего Тагила Николай Диденко признался городу в любви. В интервью порталу tagilcity.ru, посвященному 300-летию города, он тепло поздравил всех жителей НТ. По словам политика, Урал — центр державы, а Тагил — Урала.
Приморский край
Сильные дожди и паводки ожидаются в Приморье 15-16 августа. Синоптики предупредили об усилении ветра до 30 метров в секунду и выпадении десятков миллиметров осадков в этот период. Паводки вероятны в нескольких районах Приморья, но сильнее всех стихия затронет южные районы региона, отмечает vostokmedia.com.
Оренбургская область
Оренбургская область отдала часть территории Татарстану, сообщает 56orb.ru. На основе картографических и кадастровых материалов были выявлены 55 спорных участков. Площадь неучтенной территории республики составила 139 гектаров. Она никак не использовалась соседней Оренбургской областью. Именно ее решили передать соседнему региону.
Башкирия
В соцсетях показали, чем кормят на курорте в Соль-Илецке жителей Башкирии, пишет mkset.ru. Ассортимент еды, которую можно приобрести на территории курорта, где отдыхающие проводят дни напролет, продемонстрировала администрация «Соленых озер».
Хабаровский край
В Хабаровске хирурги ККБ им. проф. О. В. Владимирцева удалили у 62-летнего мужчины опухоль весом более 1,5 кг. Как сообщает transsibinfo.com, опухоль была доброкачественной, в послеоперационном периоде неврологических нарушений у мужчины отмечено не было. В настоящее время пациент находится на амбулаторном лечении у онколога.
Новосибирск
Новосибирцам посоветовали не делать ревакцинацию без теста на колиство антител. Снова делать прививку «Спутником V» не обязательно, если уровень защитных антител в крови выше 500 BAU /мл, считает известный врач из Новосибирска Михаил Андрушкевич, передает atas.info.
Челябинская область
Новые родители забрали домой младенца, брошенного на теплотрассе в Ленинском районе Челябинска. Как пишет kursdela.biz, ранее ребенок находился в больнице. Малыш полностью здоров и чувствует себя хорошо.
ХМАО
Аномальная жара в Югре побила все рекорды за последние 10 лет. Такое заявление на заседании оперштаба сделала глава областного гидрометцентра Ольга Волковская. Однако с 11 августа погода начала приходит в норму, уточняет muksun.fm.
Хакасия
Замглавы Ширинского района в Хакасии подозревают в краже более 10 миллионов рублей со строительства школы. Как пишет newkhakassia.online, против него и подрядчика, строившего в селе Целинное школу, возбудили уголовные дела.
Белгородская область
В трех районах Белгородской области ввели карантин из-за повилики и амброзии. Как сообщает bel.ru, фитосанитарные режимы установлены на площадках в Белгородском районе, Старооскольском и Шебекинском горокругах. Площадь пораженных территорий составила более 700 гектаров.