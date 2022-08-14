Звездопад Персеиды в Удмуртии и гигантские пауки в Нижнем Новгороде: главные новости регионов России

В Хабаровске хирурги ККБ им. проф. О. В. Владимирцева удалили у 62-летнего мужчины опухоль весом более 1,5 кг. Как сообщает transsibinfo.com, опухоль была доброкачественной, в послеоперационном периоде неврологических нарушений у мужчины отмечено не было. В настоящее время пациент находится на амбулаторном лечении у онколога.