Звездный адвокат Жорин назвал единственное условие для эксгумации Александра Градского

Звездный адвокат назвал единственное условие, когда соответствующую процедуру могут осуществить. По словам юриста, эксгумация может произойти в случае появления внебрачных детей артиста, которые захотят получить часть наследства. Именно таким способом они смогут установить родство. Однако и при этих обстоятельствах суд может отказать, пишет Пятый канал.