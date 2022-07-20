Звездный адвокат Жорин назвал единственное условие для эксгумации Александра Градского

Звездный адвокат Сергей Жорин объяснил, в каком случае суд может согласиться на эксгумацию певца музыканта Александра Градского, передает «Московский комсомолец».
Жорин заявил, что не стоит исключать возможность эксгумации певца, однако суд с малой долей вероятности позволит это сделать.
Напомним, что вопрос эксгумации Градского поднял художник Никас Сафронов, являвшийся другом музыканта.
Звездный адвокат назвал единственное условие, когда соответствующую процедуру могут осуществить. По словам юриста, эксгумация может произойти в случае появления внебрачных детей артиста, которые захотят получить часть наследства. Именно таким способом они смогут установить родство. Однако и при этих обстоятельствах суд может отказать, пишет Пятый канал.
Жорин объяснил, что ДНК можно получить, не только раскопав могилу, но и с помощью личных вещей артиста, или взяв биоматериал в клиниках, где Градский проходил лечение