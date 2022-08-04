Звездный адвокат Алешкин нашел причину долгого молчания сбежавшей Пугачевой

По информации источника, на данный момент Пугачева находится в Латвии вместе с супругом и двумя детьми. Однако она не рассказывает, что именно происходит в ее жизни. Многих поклонников начинает раздражать молчаливость звезды. В свою очередь Алешкин нашел аргумент подобной позиции Примадонны.