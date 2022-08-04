Звездный адвокат Алешкин нашел причину долгого молчания сбежавшей Пугачевой

Чета сбежавших из России Аллы Пугачевой и Максима Галкина не уходит из новостной повестки СМИ. Поклонники Примадонны строят множество догадок о ее личной жизни, однако артистка предпочитает не реагировать на это. Звездный адвокат Андрей Алешкин назвал причину, из-за которой певица не желает комментировать семейную обстановку, передает «Экспресс газета».
По информации источника, на данный момент Пугачева находится в Латвии вместе с супругом и двумя детьми. Однако она не рассказывает, что именно происходит в ее жизни. Многих поклонников начинает раздражать молчаливость звезды. В свою очередь Алешкин нашел аргумент подобной позиции Примадонны.
«Восхищаюсь Аллой Борисовной: стойкая и мудрая, столько про нее пишут, а она хранит гордое молчание. Суета дня для нее все это», — констатировал адвокат, намекнув, что легенда эстрады просто не видит смысла рассказывать что-либо злым языкам.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что уехавшая из России Пугачева удивила поклонников кардинальными изменениями во внешности.