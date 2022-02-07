Звездные выплаты: какую пенсию получают российские знаменитости

Многие российские знаменитости открыто говорят о размерах своей пенсии. Выплаты звездам зависят от множества факторов, поэтому суммы могут сильно разниться. «Народные Новости» узнали, какую сумму от государства получают российские артисты, достигшие пенсионного возраста.

Леонид Якубович

Бессменный ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович, по данным СМИ, получает 23 тысячи рублей. Трудовой стаж телеведущего составил 60 лет. Якубович не говорит о том, получает ли он доплату за звание «Народный артист СССР», которая составляет 30 тысяч рублей. Получить ее могут те артисты, которые проживают в Москве. Если все же доплата присвоена ведущему, то в целом его пенсия составляет 53 тысячи рублей, отмечает издание «Культурология».

Михаил Боярский

Главный мушкетер страны постоянно проживает в Санкт-Петербурге, поэтому он не получает надбавки, которые положены его коллегам из Москвы. По данным СМИ, пенсия Боярского составляет порядка 20 тысяч рублей. Сам артист считает сумму достаточной, он живет скромно и может позволить себе купить все необходимое. Боярский самостоятельно ездит на дорогом автомобиле и может позволить себе его содержание.

Алла Пугачева

Примадонна российской эстрады получает достаточно высокую пенсию. Со всеми надбавками сумма составляет порядка 47 тысяч рублей. Сама Пугачева отдает большую часть пенсии на благотворительность, оставляя себе лишь малую ее часть. Пугачева никогда не жаловалась на пенсию, она может позволить себе купить, что угодно.

Лев Лещенко

Певец Лев Лещенко часто отмечал, что его пенсия является высокой по сравнению со многими людьми. По данным СМИ, артист получает 30 тысяч рублей вместе с надбавками. Лещенко продолжает давать концерты и выступать на крупных мероприятиях, получая высокие гонорары в добавок к выплатам от государства.

Елена Проклова

Заслуженная артистка России Елена Проклова получает солидную пенсию в размере 48 тысяч рублей с надбавками. В молодости артистка не уделяла большое внимание договорам о съемках, поэтому не все средства уходили в ПФР. Артистка считает, что пенсия актеров не самая маленькая, на нее можно хорошо жить.

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