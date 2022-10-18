«Звездная мобилизация»: кто из российских знаменитостей готов встать на защиту Родины

Объявленная президентом России Владимиром Путиным частичная мобилизация затронула не только простых жителей страны, но и известных деятелей культуры. О том, кто из знаменитостей поддержал решение российского лидера и отметил, что готов встать на защиту своей Родины — в материале «Народных Новостей».
Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с целью защиты целостности и суверенитета РФ. Чуть позже глава Минобороны России Сергей Шойгу уточнил, в рамках мобилизационных мероприятий планируется призвать порядка 300 тысяч резервистов. После слов российского лидера, многие звезды-шоу бизнеса не остались в стороне и заявили о готовности защищать суверенитет своего государства.
Лера Кудрявцева
Телеведущая Лера Кудрявцева после начала частичной мобилизации подчеркнула, что готова встать на защиту России. По словам знаменитости, она всегда сильно переживала за судьбу России и готова оказать любую помощь своей родной стране. Также артистка подчеркнула, что как только стране потребуется, чтобы она пошла на фронт, она молниеносно сделает это.
«Я живу в России, и если уж понадобится пойти бабам на фронт, пойду. Все свободны», — заявила телеведущая.
Братья Запашные
Представители известной цирковой династии Эдгард и Аскольд Запашные всегда с вниманием относились к тому, что происходит в стране. Артисты сообщили, что в случае необходимости готовы встать на защиту России и взять в руки оружие. Дрессировщики сообщили, что не будут эмигрировать за границу.
«Если призыв будет продолжаться, если будут вторая и третья волна мобилизации, и мы попадем в одну из категорий, то обязательно пойдем на фронт, и не в качестве артистов, которые будут выступать и поддерживать боевой дух, а в качестве военнослужащих с автоматом в руках» — заявил Эдгард Запашный.
Антон Шагин
Звезда фильма «Стиляги» Антон Шагин недавно сообщил, что его родной брат ушел добровольцев на службу. По словам артиста, он горячо поддержал решение родственника и отметил, что горячо поддерживает решение провести в России частичную мобилизацию.
«Мой родной брат Константин Шагин записался на службу без повестки. И сегодня отправляется добровольцем сначала в тренировочный лагерь, а затем на Донбасс. Горжусь тобой, брат!» — заявил Шагин.
Тимати
Известный рэпер Тимур Юнусов показал, что является настоящим патриотом свой страны сразу после начала спецоперации. Артист выразил поддержку решению провести в России частичную мобилизацию и отметил, что останется в родной стране. По словам исполнителя, если понадобится его помощь, то он готов отдать долг Родине.
«Долг Родине придется отдать рано или поздно всем, кто столько лет жил, развивался и получал здесь. Еще раз: если будет нужна моя учетная специальность, то готов», — сообщил Тимати.
Михаил Пореченков
Народный артист РФ Михаил Пореченков всегда был патриотом своей страны. Артист часто говорил, что готов отдать долг Родине и очень любит Россию. После объявления частичной мобилизации актер сообщил, что готов отправиться добровольцев на фронт, чтобы помочь защитить государство.
«Могу пойти как доброволец, что тоже не исключается. Мужчинам могу сказать, чтобы они держались и выполняли свой долг перед Родиной», — сказал актер.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.