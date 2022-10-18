«Звездная мобилизация»: кто из российских знаменитостей готов встать на защиту Родины

«Если призыв будет продолжаться, если будут вторая и третья волна мобилизации, и мы попадем в одну из категорий, то обязательно пойдем на фронт, и не в качестве артистов, которые будут выступать и поддерживать боевой дух, а в качестве военнослужащих с автоматом в руках» — заявил Эдгард Запашный.