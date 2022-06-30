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Звезде «Сватов» Королевой стали поступать угрозы из-за поддержки спецоперации

Звезде «Сватов» Королевой стали поступать угрозы из-за поддержки спецоперации
кадр из сериала “Сваты”

Поддержка спецоперации России по защите Донбасса обернулась для звезды популярного сериала «Сваты» Инны Королевой угрозами.

Королева, исполнившая роль Марии Будько, призналась, что из-за поддержки России хейтеры пожелали ей «гореть в аду», пишет Solenka.info. По ее мнению, таким людям попросту необходима помощь квалифицированных специалистов.

Вместе с этим актриса заявила, что актерский состав «Сватов» общается, не обвиняя друг друга, никаких разногласий внутри коллектива нет. Примечательно, что в сериале снимаются как российские, так и украинские актеры.

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RusNewsToday24
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