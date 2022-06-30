Звезде «Сватов» Королевой стали поступать угрозы из-за поддержки спецоперации

Поддержка спецоперации России по защите Донбасса обернулась для звезды популярного сериала «Сваты» Инны Королевой угрозами.
Королева, исполнившая роль Марии Будько, призналась, что из-за поддержки России хейтеры пожелали ей «гореть в аду», пишет Solenka.info. По ее мнению, таким людям попросту необходима помощь квалифицированных специалистов.
Вместе с этим актриса заявила, что актерский состав «Сватов» общается, не обвиняя друг друга, никаких разногласий внутри коллектива нет. Примечательно, что в сериале снимаются как российские, так и украинские актеры.