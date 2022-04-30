Звезда «Ворониных» Дронов призвал россиян не спешить осуждать уехавших из страны артистов

«Актеры — это люди, которые в первую очередь работают своей эмоцией. То есть эмоция у актеров очень подвижна. Я думаю, что стрессу подвержены не только люди, которые где-то оказались, но и люди, которые живут в достаточно жестком для них информационном поле», — объяснил Дронов в разговоре с РИА Новости, почему некоторые известные личности приняли решение уехать.