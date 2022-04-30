Звезда «Ворониных» Дронов призвал россиян не спешить осуждать уехавших из страны артистов

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Исполнитель главной роли в комедийном сериале «Воронины» Георгий Дронов высказался по поводу отъезда ряда звезд за границу. Он призвал россиян не осуждать знаменитостей.
Дронов прямо заявил, что не планирует покидать Россию, так как любит свою страну и вся его жизнь связана именно с ней. При этом он попросил поклонников не спешить делать выводы.
«Актеры — это люди, которые в первую очередь работают своей эмоцией. То есть эмоция у актеров очень подвижна. Я думаю, что стрессу подвержены не только люди, которые где-то оказались, но и люди, которые живут в достаточно жестком для них информационном поле», — объяснил Дронов в разговоре с РИА Новости, почему некоторые известные личности приняли решение уехать.
Актер из сериала «Воронины» отметил, что каждый человек вправе выражать свое мнение и осуждать его за это не надо.
Ряд российских звезд покинул Россию после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Госдуме сначала предлагали ограничить им обратный въезд в страну, но потом отказались от этой инициативы.