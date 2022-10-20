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Звезда «Универа» Хилькевич призналась, что пыталась увеличить грудь с помощью заклинаний

Звезда «Универа» Хилькевич призналась, что пыталась увеличить грудь с помощью заклинаний
Global Look Press | Anatoly Lomokhov

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич призналась, что долгое время была недовольна размером собственной груди. Артистка пыталась увеличить ее при помощи магических обрядов.

Хилькевич вспомнила, как в школьные годы комплексовала из-за размера груди, тогда артистка даже носила нижнее белье с поролоном. Кроме того, знаменитость решила даже прибегнуть к магии.

«Я перепробовала множество способов, чтобы иметь пышные формы. Это было и поедание капусты, и втирание специальных мазей, а также прослушивания аудиодиска с заклинаниями на рост груди, но ничего не помогало», — рассказала звезда «Универа» в беседе с «Газетой.Ru».

В итоге уже в зрелом возрасте Хилькевич решилась на пластику груди. Об этом актриса не жалеет.

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RusNewsToday24
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