Звезда «Универа» Хилькевич призналась, что пыталась увеличить грудь с помощью заклинаний

«Я перепробовала множество способов, чтобы иметь пышные формы. Это было и поедание капусты, и втирание специальных мазей, а также прослушивания аудиодиска с заклинаниями на рост груди, но ничего не помогало», — рассказала звезда «Универа» в беседе с «Газетой.Ru».