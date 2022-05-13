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    Звезда «Убойной силы» Гришко умер в возрасте 70 лет

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Звезда «Убойной силы» Гришко умер в возрасте 70 лет

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    Российский актер и режиссер Валерий Гришко умер на 71-м году жизни. По предварительным данным, он скончался после продолжительной болезни.

    Гришком приобрел наибольшую популярность по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Литейный, 4», «Морские дьяволы», «Опера-2. С 1985 года он стал режиссером театра имени Комиссаржевской.

    Время и дата церемонии прощания с артистом будут известны позже. На момент смерти ему было 70 лет.

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