Звезда «Сватов» Васильев назвал главную ошибку руководства сериала на фоне скандала с Кошмал

Актер Анатолий Васильев из сериала «Сваты» заявил, что ситуация с Анной Кошмал не является главной проблемой киноленты. По его мнению, все дело в увольнении режиссера Юрия Морозова, который стоял у истоков сериала, пишет NEWS.
Напомним, Кошмал поссорилась с артистами из сериала из-за специальной операции на Украине. После она заявила, что больше не будет сниматься в сериале. По словам еще одного актера «Сватов» — Анатолия Васильева —, проблема киноленты заключается не в этом. Артистов мог бы помирить режиссер Юрий Морозов.
«До сих пор не понимаю, почему поменяли замечательного режиссера Юрия Морозова, который, собственно, данный проект и запускал. С ним было очень интересно работать, и то, что его убрали, — это, конечно, потеря для ленты, а не вот это вот все с Кошмал и другими», — пояснил он.