Звезда «Сватов» Васильев назвал главную ошибку руководства сериала на фоне скандала с Кошмал

«До сих пор не понимаю, почему поменяли замечательного режиссера Юрия Морозова, который, собственно, данный проект и запускал. С ним было очень интересно работать, и то, что его убрали, — это, конечно, потеря для ленты, а не вот это вот все с Кошмал и другими», — пояснил он.