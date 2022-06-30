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Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко рассказала, на что потратила гонорары за съемки в сериале

Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко рассказала, на что потратила гонорары за съемки в сериале
Global Look Press/Ekaterina Tsvetkova

Актриса театра и кино Татьяна Кравченко поделилась деталями работы над сериалом «Сваты». Она также рассказала, куда пошли ее гонорары за работу в проекте.

После выхода первого сезона Кравченко обрела вторую популярность. Благодаря огромному успеху «Сватов» узнаваемость и заработок актеров тоже возрастал, пишет Argumenti.ru.

«Люблю я этот сериал. Душой на нем отдыхаю. Да и деньгами я не обижена. Достаточно получаю… Многое могу позволить себе!», — рассказала артистка.

Кравченко призналась, что на заработанные средства приобрела для дочери квартиру и сделала ремонт. Кроме того, доходы позволили актрисе отправить наследницу на учебу в Англию.

доходы сваты Татьяна Кравченко
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RusNewsToday24
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