Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко рассказала, на что потратила гонорары за съемки в сериале

Актриса театра и кино Татьяна Кравченко поделилась деталями работы над сериалом «Сваты». Она также рассказала, куда пошли ее гонорары за работу в проекте.
После выхода первого сезона Кравченко обрела вторую популярность. Благодаря огромному успеху «Сватов» узнаваемость и заработок актеров тоже возрастал, пишет Argumenti.ru.
«Люблю я этот сериал. Душой на нем отдыхаю. Да и деньгами я не обижена. Достаточно получаю… Многое могу позволить себе!», — рассказала артистка.
Кравченко призналась, что на заработанные средства приобрела для дочери квартиру и сделала ремонт. Кроме того, доходы позволили актрисе отправить наследницу на учебу в Англию.