Звезда «Сватов» Олеся Железняк призналась, что ее дети не смотрели российский сериал

Российская актриса Олеся Железняк призналась, что ее дети не смотрят сериал «Сваты, в котором она играет ведущую роль, передает TeleProgramma.
По информации источника, Железняк не навязывает своим близким проекты, в которых принимает участие. Актриса также уточнила, что в ее свободный от работы день дети навряд ли выберут просмотр телевизора с сериалами, а будут общаться с ней вживую.
«Нет, просто мы их сами не смотрим. К тому же, их если и показывают, то поздно, когда дети уже спят. Да и если мама дома, дети уже не будут смотреть ее по телевизору: им интереснее смотреть на меня настоящую», — рассказала Железняк.
Наряду с этим, актриса намекнула, что последний седьмой сезон сериала выдался очень непростым — его снимали несколько лет с перерывами.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Анатолий Васильев назвал главную ошибку руководства сериала на фоне скандала с Кошмал.