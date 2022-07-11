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Звезда «Сватов» Олеся Железняк назвала главную причину успеха сериала

Звезда «Сватов» Олеся Железняк назвала главную причину успеха сериала
кадр из сериала “Сваты”

Актриса Олеся Железняк уверена, что сериал «Сваты» получил широкую популярность благодаря отличному юмору и доброй атмосфере. Артистка призналась, что очень рада своему участию в картине, передает Teleprogramma.pro.

Как отметила Железняк, сериал «был обречен на успех». Это и произошло — «Сватов» полюбили миллионы телезрителей разных возрастов.

«Мне кажется (причина популярности), в доброй атмосфере, хорошем юморе. Все ситуации в сериале узнаваемые. Каждая семья видит в «Сватах» что-то свое», — пояснила она.

По ее словам, в сериале собрался отличный актерский коллектив.

«Замечательный режиссер, который смог собрать такую замечательную компанию. Сериал очень добрый, нефальшивый, в этом и дело», — подчеркнула Железняк.

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RusNewsToday24
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