Звезда «Сватов» Олеся Железняк назвала главную причину успеха сериала

Актриса Олеся Железняк уверена, что сериал «Сваты» получил широкую популярность благодаря отличному юмору и доброй атмосфере. Артистка призналась, что очень рада своему участию в картине, передает Teleprogramma.pro.
Как отметила Железняк, сериал «был обречен на успех». Это и произошло — «Сватов» полюбили миллионы телезрителей разных возрастов.
«Мне кажется (причина популярности), в доброй атмосфере, хорошем юморе. Все ситуации в сериале узнаваемые. Каждая семья видит в «Сватах» что-то свое», — пояснила она.
По ее словам, в сериале собрался отличный актерский коллектив.
«Замечательный режиссер, который смог собрать такую замечательную компанию. Сериал очень добрый, нефальшивый, в этом и дело», — подчеркнула Железняк.