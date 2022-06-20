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Звезда «Сватов» Кравченко обеспокоена превращением Украины в «фашиствующее государство»

Звезда «Сватов» Кравченко обеспокоена превращением Украины в «фашиствующее государство»
Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актриса Татьяна Кравченко, известная по сериалу «Сваты», тяжело переживает из-за событий на Украине, заявил режиссер Эдуард Радзюкевич, работавший со звездой.

Некоторое время назад актриса Анна Кошмал обиделась на коллег по «Сватам» из-за их молчания. Радзюкевич напомнил артистке, что у многих членов съемочной группы есть украинские корни. В частности, у Кравченко.

Актриса, исполнившая роль Вали Будько, родом из Донецка. Она близко к сердцу воспринимает события на Украине.

«[Актриса не могла спокойно реагировать] на то, как ее родная страна превращается в фашиствующее государство», — указал Радзюкевич в беседе с NEWS.ru.

Станислав Садальский ранее рассказал, что Кравченко собиралась ехать в Донбасс «по зову сердца». Они планировали показать спектакль в Донецке, но гастроли не сложились. 

кравченко радзюкевич Украина
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