Звезда «Сватов» Кравченко обеспокоена превращением Украины в «фашиствующее государство»

Актриса Татьяна Кравченко, известная по сериалу «Сваты», тяжело переживает из-за событий на Украине, заявил режиссер Эдуард Радзюкевич, работавший со звездой.
Некоторое время назад актриса Анна Кошмал обиделась на коллег по «Сватам» из-за их молчания. Радзюкевич напомнил артистке, что у многих членов съемочной группы есть украинские корни. В частности, у Кравченко.
Актриса, исполнившая роль Вали Будько, родом из Донецка. Она близко к сердцу воспринимает события на Украине.
«[Актриса не могла спокойно реагировать] на то, как ее родная страна превращается в фашиствующее государство», — указал Радзюкевич в беседе с NEWS.ru.
Станислав Садальский ранее рассказал, что Кравченко собиралась ехать в Донбасс «по зову сердца». Они планировали показать спектакль в Донецке, но гастроли не сложились.