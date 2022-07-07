Звезда «Сватов» Кошмал заявила о полном отказе от съемок в российском кино

Как уточнил Суханов, в связи личной жесткой антироссийской позицией, связанной с началом спецоперации по защите Донбасса, Кошмал приняла решение отказаться от участия в продолжении «Сватов», а также сделала громкое заявление о том, что больше никогда не будет сниматься в российских кинокартинах.