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Звезда «Сватов» Кошмал заявила о полном отказе от съемок в российском кино

Звезда «Сватов» Кошмал заявила о полном отказе от съемок в российском кино
кадр из фильма “вкус счастья”

Актер Максим Суханов, знакомый с ситуацией вокруг сериала «Сваты», рассказал о позиции украинской актрисы Анны Кошмал, сыгравшей в многосерийном фильме внучку Женю Ковалеву и раскритиковавшей своих российских коллег, передает SOLENKA.INFO.

Как уточнил Суханов, в связи личной жесткой антироссийской позицией, связанной с началом спецоперации по защите Донбасса, Кошмал приняла решение отказаться от участия в продолжении «Сватов», а также сделала громкое заявление о том, что больше никогда не будет сниматься в российских кинокартинах.

Вместе с тем, в ожидаемом многими зрителями новом восьмом сезоне не появятся и другие украинские актеры: Марина Сердешнюк, Евгений Капорин и Александр Феклистов. Причина та же, что и у Кошмал.

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RusNewsToday24
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