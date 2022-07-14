Звезда «Сватов» Кошмал выступила против съемок продолжения сериала в России

Украинская актриса Анна Кошмал прокомментировала слухи о съемках сериала «Сваты» в России. Она не оценила эту идею.
Исполнительница роли Жени Ковалевой напомнила, что режиссером проекта является украинец Андрей Яковлев. Она заявила, что кинодеятель не допустит съемок нового сезона в России.
«Я хочу, чтобы вы знали: создатели сериала “Сваты” — украинцы. И режиссер этого сериала один — Андрей Яковлев. Он — украинец. Все, что они там себе придумали… Я не знаю…», — заявила Кошмал в соцсетях.
В «Сватах» снимались российские и украинские актеры. Последний сезон, съемки которого длились почти семь лет, вышел в конце 2021 года.