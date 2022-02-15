Звезда «Сватов» Кошмал показала татуировки своего мужа

Звезда «Сватов» Кошмал показала татуировки своего мужа Новости
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Популярная украинская актриса Анна Кошмал на опубликовала совместную фотографию со своим супругом, где продемонстрировала подписчикам его татуированную руку.

Звезда культового сериала «Сваты» Кошмал практически никогда не делится снимками своего мужа в социальных сетях. Судя по всему, День всех влюбленных для девушки – особый праздник. В своем Instagram-блоге актриса разместила публикацию, в которой поздравила подписчиков с 14 февраля.

«Любовь — это состояние выхода за рамки времени прошлого, настоящего и будущего. Любовь — прорыв в вечность», — подписала пост Анна Кошмал.

Артистка в своем поздравлении пожелала поклонникам, чтобы «светлая и чистая любовь никогда не покидала сердца, ведь именно она питает все живое», пишет kadara.ru. Вместе с этим фанаты принялись разглядывать приложенный к подписи снимок. Пусть и отчасти, но за спиной актрисы виднеется ее избранник. Лица супруга не видно, однако в кадр попали его футболка и большая татуировка на руке.

Анна Кошмал получила большую популярность после съемок в сериале «Сваты» от студии «Квартал 95». В центре сюжета — семья Будько, которая ежедневно проходит многочисленные жизненные испытания на прочность.


 
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