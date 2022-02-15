Звезда «Сватов» Кошмал показала татуировки своего мужа

Популярная украинская актриса Анна Кошмал на опубликовала совместную фотографию со своим супругом, где продемонстрировала подписчикам его татуированную руку.

Звезда культового сериала «Сваты» Кошмал практически никогда не делится снимками своего мужа в социальных сетях. Судя по всему, День всех влюбленных для девушки – особый праздник. В своем Instagram-блоге актриса разместила публикацию, в которой поздравила подписчиков с 14 февраля.

«Любовь — это состояние выхода за рамки времени прошлого, настоящего и будущего. Любовь — прорыв в вечность», — подписала пост Анна Кошмал.

Артистка в своем поздравлении пожелала поклонникам, чтобы «светлая и чистая любовь никогда не покидала сердца, ведь именно она питает все живое», пишет kadara.ru. Вместе с этим фанаты принялись разглядывать приложенный к подписи снимок. Пусть и отчасти, но за спиной актрисы виднеется ее избранник. Лица супруга не видно, однако в кадр попали его футболка и большая татуировка на руке.

Анна Кошмал получила большую популярность после съемок в сериале «Сваты» от студии «Квартал 95». В центре сюжета — семья Будько, которая ежедневно проходит многочисленные жизненные испытания на прочность.





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