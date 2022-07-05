Звезда «Сватов» Анна Кошмал стерла из соцсетей все добрые слова о Федоре Добронравове

Украинская актриса Анна Кошмал, прославившаяся после выхода в свет российского сериала «Сваты», на протяжение длительного времени призывала коллег по проекту открыто заявить о совей позиции в отношении специальной военной операции по защите Донбасса. Позже девушка удалила пост, посвященный своему экранному дедушке, передает novostivl.ru.
Как уточнил источник, актер Федор Добронравов не стал высказываться о происходящем на Украине, однако выступил в одном из госпиталей с лежащими там раненными военными ВС РФ. Таким образом артист негласно показал свою поддержку действиям российских властей.
В свою очередь Кошмал, ранее с любовью высказывающаяся о своих коллегах по сцене, решила удалить пост в соцсетях, посвященный Добронравому.
Дело в том, что до начала боевых действий на территории Украины артистка выражала дружескую симпатию по отношению ко многим коллегам. Так, девушка подписала общую фотографию с российским актером милыми словами.
«Родного заботливого дедушки у меня никогда не было, так что вселенная подарила мне деда Федю! Люблю, очень! Буду сильно скучать!» — написала Кошмал.
Но позже Анна прекратила общение с артистами, которые выразили поддержку спецоперации России. Предположительно, девушка обиделась на своих коллег, поэтому приняла решение забыть своего экранного дедушку, удалив пост с общей фотографией.