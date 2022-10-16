Звезда шоу «Вызов» Амброськина пытается избавиться от установки быть во всем первой

«У меня сформировался особенный взгляд на все, что я делаю: во всем мне надо быть либо первой, либо вообще не участвовать. Сейчас я очень стараюсь от этих установок избавляться, хоть и решила пойти на шоу. Так что для меня в «Вызове» были довольно комфортные условия в этом плане», — цитирует Маргариту Teleprograma.pro.