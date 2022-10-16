Звезда шоу «Вызов» Амброськина пытается избавиться от установки быть во всем первой

Актриса Маргарита Амброськина стала участницей шоу «Вызов» на ТНТ и рассказала журналистам, что пытается избавиться от установки всегда быть первой.
В субботе, 15 октября, на канале ТНТ стартовало новое шоу «Вызов», в котором принимают участие 12 человек, актеры, музыканты, блогеры, а также писатели, спортсмены и ученые, в том числе физик-ядерщик. По словам Амброськиной, общение с людьми из сферы науки было самым интересным времяпровождением. Однако «Вызов» — это соревновательное шоу и за победу назначен денежный приз, поэтому все участники являлись прямыми соперниками актрисы.
«У меня сформировался особенный взгляд на все, что я делаю: во всем мне надо быть либо первой, либо вообще не участвовать. Сейчас я очень стараюсь от этих установок избавляться, хоть и решила пойти на шоу. Так что для меня в «Вызове» были довольно комфортные условия в этом плане», — цитирует Маргариту Teleprograma.pro.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург порадовал своих жителей показом нового спортивно-развлекательного шоу «Вызов» в залах кинотеатра. Среди зрителей был замечен ведущий проекта, шоумен и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.