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Звезда шоу «Мистер Х» Катя Брусникина отказалась общаться с Игорем Саванцом вне камер

Звезда шоу «Мистер Х» Катя Брусникина отказалась общаться с Игорем Саванцом вне камер
prt scr youtube.com | Телеканал ПЯТНИЦА

Звезда шоу «Мистер Х» Катя Брусникина не хочет общаться с женихом проекта Игорем Саванцем вне камер. Она объяснила подписчикам в соцсетях свой отказ.

Девушка честно призналась, что привыкла, когда люди что-то вкладывают в свои слова. Но Саванцу это чуждо, считает участница.

«Я не представляю нашего общения в реальной жизни, потому что я привыкла, чтобы люди вкладывали смысл в свои слова, а не так, чтобы они просто текли потоком», — поделилась Брусникина в соцсетях.

По этой причине звезда телепроекта отказалась общаться с женихом. По ее словам, у мужчины был наушник, через который ему диктовалась практически вся информация.

В финале Саванец отдал предпочтение Алине Артыковой. После шоу они не смогли построить крепкие отношения.

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RusNewsToday24
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