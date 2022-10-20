Звезда шоу «Мистер Х» Катя Брусникина отказалась общаться с Игорем Саванцом вне камер

Звезда шоу «Мистер Х» Катя Брусникина не хочет общаться с женихом проекта Игорем Саванцем вне камер. Она объяснила подписчикам в соцсетях свой отказ.
Девушка честно призналась, что привыкла, когда люди что-то вкладывают в свои слова. Но Саванцу это чуждо, считает участница.
«Я не представляю нашего общения в реальной жизни, потому что я привыкла, чтобы люди вкладывали смысл в свои слова, а не так, чтобы они просто текли потоком», — поделилась Брусникина в соцсетях.
По этой причине звезда телепроекта отказалась общаться с женихом. По ее словам, у мужчины был наушник, через который ему диктовалась практически вся информация.
В финале Саванец отдал предпочтение Алине Артыковой. После шоу они не смогли построить крепкие отношения.