Звезда сериалов «Скорая помощь» и «Настоящий детектив» Фред Уорд умер в возрасте 79 лет

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Американский актер Фред Уорд, который известен зрителям по своим ролям в сериалах «Скорая помощь», «Настоящий детектив» и «Анатомия страсти», скончался на 80-м году жизни, сообщает портал TMZ.
По данным СМИ, Уорд ушел из жизни еще 8 мая. Причины его смерти не раскрываются.
Актер стал узнаваемым после съемок в фильме «Дрожь земли» , который вышел в 1989 году. Также Уорд получил награду «Золотой глобус» за участие в картине «Правильные вещи».
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