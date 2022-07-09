Звезда сериала «Женский доктор» Алена Яковлева впервые стала бабушкой

Актриса театра и кино Алена Яковлева отмечает радостное событие: она впервые стала бабушкой.
Дочь звезды сериала «Женский доктор» Мария Козакова два года назад вышла замуж за актера Ивана Замотаева. В начале июля супруги стали родителями.
«7 июля жизнь обрела смысл! У нас родилась девочка, Иванна!» — поделилась радостной новость 29-летняя артистка в соцсетях.
Поклонники звезды не скупились на поздравительные комментарии. Артистке пожелали счастья и здоровья. Для Козаковой ребенок стал первым, а для ее мужа —третьим. У Замотаева подрастают дочь и сын от предыдущих отношений.