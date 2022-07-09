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Звезда сериала «Женский доктор» Алена Яковлева впервые стала бабушкой

Звезда сериала «Женский доктор» Алена Яковлева впервые стала бабушкой
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса театра и кино Алена Яковлева отмечает радостное событие: она впервые стала бабушкой.

Дочь звезды сериала «Женский доктор» Мария Козакова два года назад вышла замуж за актера Ивана Замотаева. В начале июля супруги стали родителями.

«7 июля жизнь обрела смысл! У нас родилась девочка, Иванна!» — поделилась радостной новость 29-летняя артистка в соцсетях.

Поклонники звезды не скупились на поздравительные комментарии. Артистке пожелали счастья и здоровья. Для Козаковой ребенок стал первым, а для ее мужа —третьим. У Замотаева подрастают дочь и сын от предыдущих отношений.

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RusNewsToday24
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