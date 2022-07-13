Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал разорвала отношения с коллегами по съемкам

Актриса Анна Кошмал разорвала все связи со своей «телевизионной семьей», с которой долгое время работала на съемках в популярном сериале «Сваты».
Украинская актриса раньше признавалась, что коллеги по сериалу «Сваты» стали для нее родной семьей. Кошмал, которая сыграла внучку Женю Ковалеву, всегда с теплом отзывалась о своих экранных бабушках и дедушках.
«Родного заботливого дедушки у меня никогда не было, так что Вселенная подарила мне деда Федю! Люблю, очень! Буду сильно скучать!» — цитирует украинскую актрису издание Woman.ru.
Однако после начала спецоперации России на Украине отношение Кошмал к экранным родственникам очень сильно поменялось. Теперь актриса негативно высказывается не только о России, но и о своих, еще недавно любимых, коллегах. При этом она отметила, что больше не хочет общаться со всей съемочной группой «Сватов».
Напомним, что въезд в РФ ограничен для ряда украинских знаменитостей: певцов Андрея Данилко, Макса Барских, Дмитрия Монатика. Критикуя российскую спецоперацию и отказываясь от концертов в РФ, эти люди не упоминали, что сумели заработать себе на всю оставшуюся жизнь именно в России.