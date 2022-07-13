Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал разорвала отношения с коллегами по съемкам

Однако после начала спецоперации России на Украине отношение Кошмал к экранным родственникам очень сильно поменялось. Теперь актриса негативно высказывается не только о России, но и о своих, еще недавно любимых, коллегах. При этом она отметила, что больше не хочет общаться со всей съемочной группой «Сватов».