Звезда сериала «Деффчонки» Полина Максимова вышла замуж за Романа Маякина

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Актриса Полина Максимова, которая встречалась с коллегой по сериалу «257 причин, чтобы жить» Егором Корешковым, неожиданно для поклонников стала женой Романа Маякина.
Артист поделился свадебными фотографиями в соцсетях. Фанаты не поверили, что это реальная фотосессия, а не кадры со съемок. Но Маякин сразу прояснил ситуацию.
«Совет да любовь! Это невероятно, как в сказке! Вы же видели фотографии? Спасибо за поздравления!» – поделился он с «ВокругТВ».
Максимова снимается в кино с 2007 года, но популярность ей принес сериал «Деффчонки». В апреле на платформе OKKO вышло новое шоу с ее участием – «Оффлайн».
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