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Звезда «Мистера Х» Саванец заявил, что готов принять заманчивое предложение Волочковой

Звезда «Мистера Х» Саванец заявил, что готов принять заманчивое предложение Волочковой
Global Look Press | Anatoly Lomokhov

Герой шоу «Мистер Х» Игорь Саванец ответил согласием на предложение Анастасии Волочковой. Балерина готова приютить и обогреть мужчину.

Волочкова поделилась впечатлениями от просмотра шоу «Мистер Х». Знаменитость призналась, что готова приютить Саванца у себя дома и даже дать ему работу, например, сделать его садовником. Герой шоу ответил согласием на предложение балерины.

«Анастасия, я принимаю ваше предложение! Куда выезжать? Знаете, я еще и банщик неплохой!» — написал он в совестях.

Кроме того, мужчина уточнил, что хорошо относится к эпатажной балерине и хотел бы познакомиться с ней лично.

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RusNewsToday24
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