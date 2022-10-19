Звезда «Мистера Х» Саванец заявил, что готов принять заманчивое предложение Волочковой

Герой шоу «Мистер Х» Игорь Саванец ответил согласием на предложение Анастасии Волочковой. Балерина готова приютить и обогреть мужчину.
Волочкова поделилась впечатлениями от просмотра шоу «Мистер Х». Знаменитость призналась, что готова приютить Саванца у себя дома и даже дать ему работу, например, сделать его садовником. Герой шоу ответил согласием на предложение балерины.
«Анастасия, я принимаю ваше предложение! Куда выезжать? Знаете, я еще и банщик неплохой!» — написал он в совестях.
Кроме того, мужчина уточнил, что хорошо относится к эпатажной балерине и хотел бы познакомиться с ней лично.