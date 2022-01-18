Звезда «Курьера» Дунаевский попал в больницу после падения в Москве

Актер Федор Дунаевский, исполнивший главную роль в фильме «Курьер», упал, когда выходил из такси в центре Москвы, и был госпитализирован.

Артиста отправили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными ссадинами. Предположительно, в момент падения Дунаевский был в состоянии алкогольного опьянения и потому потерял равновесие, чем и объясняется неудачное приземление.

Известность пришла к 52-летнему мужчине после того, как он исполнил главную роль в любимом россиянами фильме «Курьер» Карена Шахназарова. После чего он больше практически не снимался. По сюжету, юноша Иван дожидается призыва в армию, а пока пытается найти свое место в жизни и даже завести роман, из-за чего переживает глубокий личностный кризис.

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