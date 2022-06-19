Звезда «Иронии судьбы» Брыльска впервые высказалась об отмене русской культуры на Западе

Уроженка Польши Брыльска хорошо относится к России и часто с теплом вспоминает время, которая она провела в РФ. Как рассказали авторы Telegram-канала «Абзац», актриса очень сожалеет о масштабной культурной антироссийской кампании, развязанной Западом на фоне спецоперации России по защите Донбасса.