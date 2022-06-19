Звезда «Иронии судьбы» Брыльска впервые высказалась об отмене русской культуры на Западе

Актриса Барбара Брыльска, известная российскому зрителю по роли в ленте «Ирония судьбы, или С легким паром!», высказалась о распространенной сейчас на Западе «отмене русской культуры».
Уроженка Польши Брыльска хорошо относится к России и часто с теплом вспоминает время, которая она провела в РФ. Как рассказали авторы Telegram-канала «Абзац», актриса очень сожалеет о масштабной культурной антироссийской кампании, развязанной Западом на фоне спецоперации России по защите Донбасса.
«Мне очень трудно об этом говорить. Я знаю русский народ. Я знаю, что он добрый, романтичный, не говоря о большой русской культуре — балете и литературе, например. От происходящего грустно», — призналась Брыльска.
Актриса отметила, что у нее в России есть близкие и друзья, и всех она считает прекрасными людьми.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.