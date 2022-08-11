Звезда «Холопа» Бикович представил новую возлюбленную

Сербский актер Милош Бикович опубликовал фотографию со своей новой девушкой.
Бикович начал строить отношения с юристом из Черногории Иваной Малич. На данный момент возлюбленные отдыхают вместе на Бали.
По словам звезды «Холопа», он старается поддерживать свою фигуру, поэтому даже во время отдыха придерживается правильного питания и ведет здоровый образ жизни.
Известно, что после отдыха Бикович и Малич планируют поселиться в новом доме актера под Белградом. В связи с этим появились слухи, что возлюбленные в ближайшее время объявят о помолвке.
В прошлом году Бикович разошелся с чемпионкой по бальным танцам Ариной Волошиной. Девушка рассказывала, что причиной расставания стал эгоизм актера, передает «Царьград».