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Звезда «Холопа» Бикович представил новую возлюбленную

Звезда «Холопа» Бикович представил новую возлюбленную
Павел Кашаев/Global Look Press

Сербский актер Милош Бикович опубликовал фотографию со своей новой девушкой.

Бикович начал строить отношения с юристом из Черногории Иваной Малич. На данный момент возлюбленные отдыхают вместе на Бали.

По словам звезды «Холопа», он старается поддерживать свою фигуру, поэтому даже во время отдыха придерживается правильного питания и ведет здоровый образ жизни.

Известно, что после отдыха Бикович и Малич планируют поселиться в новом доме актера под Белградом. В связи с этим появились слухи, что возлюбленные в ближайшее время объявят о помолвке.

В прошлом году Бикович разошелся с чемпионкой по бальным танцам Ариной Волошиной. Девушка рассказывала, что причиной расставания стал эгоизм актера, передает «Царьград».

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RusNewsToday24
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