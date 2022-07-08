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Звезда «Ходячих мертвецов» Линдсли Реджистер выступила в поддержку России

Звезда «Ходячих мертвецов» Линдсли Реджистер выступила в поддержку России
prt scr youtube.com/Lindsley Register

Американская актриса Линдсли Реджистер, получившая популярность благодаря сериалу «Ходячие мертвецы», выступила в поддержку России. Артистка приняла участие в проекте «Грани реальности», направленном на борьбу с русофобией. 

Telegram-канал RUSINT собрал несколько видеороликов от западных звезд, которые поддерживают Россию. Реджистер заявила, что мечтает побывать в Москве.

 «Я бы очень-очень хотела увидеть вашу страну. Я люблю красоту, поэтому я хотела бы поехать в Москву, а также посетить провинцию», — высказалась американка.

Кроме этого, к проекту присоединились Ким Матула и Кортни Палм. Некоторые из звезд прочитали на камеру стихи великих русских поэтов.

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RusNewsToday24
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