Звезда группы «ВИА Гра» Джанабаева развенчала слухи о размолвке с Меладзе

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева пропала из поля зрения широкой общественности СМИ после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Она перестала давать концерты и появляться на светских мероприятиях.
Как рассказали обозреватели портала «7дней», поклонники начали переживать из-за долгого отсутствия Джанабаевой, высказывались предположения, что артистка разводится с Валерием Меладзе. Певица прервала длительное молчание, сообщив, что работала над новой песней, которую скоро представит.
«19 октября поделюсь с вами новой песней! Соскучилась по вам», — рассказала Джанабаева.
Она также поделилась свежей фотографией, развенчав слухе о размолвке с Меладзе. Певица показала на фото, что обручальное кольцо все еще на своем месте, и никакого развода не будет.