Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон отреагировала на смерть Робби Колтрейна

Британская актриса и звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон отреагировала на смерть шотландского артиста Робби Колтрейна, сыгравшего великана Рубеуса Хагрида в легендарной франшизе.
«Робби был самым забавным дядей, который у меня когда-либо был, но больше всего он был глубоко заботливым и сострадательным ко мне», — написала звезда поттерианы в одной из соцсетей.
Вдобавок она сказала, что восхищается Колтрейном и будет о нем очень грустить. Ранее почтил память усопшего кинематографический друг Гермионы Грейнджер Дэниел Рэдклифф.
Шотландский актер Робби Колтрейн умер в возрасте 72 лет после продолжительной болезни, сообщило издание «Царьград».