Звезда фильма “Шесть дней, семь ночей” Энн Хеч устроила ДТП и была госпитализирована с серьезными ожогами

Энн Хеч

Энн Хеч (“Шесть дней, семь ночей”, “Донни Браско”, “Психо”) устроила аварию в Лос-Анджелесе и была доставлена в больницу с сильными ожогами. Как сообщает TMZ, около полудня 5 августа синий Mini Cooper актрисы врезался в гараж жилого комплекса.

Очевидцы аварии рассказали, что пытались помочь Энн выбраться из машины, но она сопротивлялась и в конце концов уехала с места происшествия, после чего врезалась в другой дом. В результате второй аварии ее автомобиль воспламенился.

Таблоид опубликовал снимки, на которых видно, как врачи скорой помощи уносят актрису на носилках в обожженной одежде. Журналисты издания предполагают, что звезда могла находиться в состоянии алкогольного опьянения, поскольку в ее машине была обнаружена, согласно свидетельствам, бутылка водки, но специалисты пока не могут провести необходимые тесты.

Харрисон Форд и Энн Хеч в фильме “Шесть дней, семь ночей”

В 2001 году актриса откровенно рассказала в интервью ABC News о своей борьбе с зависимостями, к которым привели детские травмы — будучи ребенком, Энн подверглась сексуальному насилию со стороны отца, баптистского священника Дональда Хеча.

Я пила, курила, принимала наркотики, занималась сексом с разными людьми. Делала все возможное, чтобы избавиться от стыда. Я не сумасшедшая. Просто жизнь сумасшедшая. Я росла в сумасшедшей семье, и мне понадобился 31 год, чтобы изгнать сумасшествие из себя.

По данным инсайдеров, жизнь Энн Хеч в настоящий момент вне опасности.