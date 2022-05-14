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    Звезда фильма «Дрожь земли» Фред Уорд умер на 80-м году жизни

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Звезда фильма «Дрожь земли» Фред Уорд умер на 80-м году жизни

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    Кадр из фильма «Дрожь земли»

    Американский актер Фред Уорд умер на 80-м году жизни. Широкой общественности он был наиболее известен по фильму «Дрожь земли» 1990 года. О смерти артиста сообщил портал TMZ со ссылкой на представителя актера.

    По информации издания, Уорд скончался 8 мая. При этом причина смерти не уточняется. 

    Американский актер за свою карьеру снялся более, чем в 80 фильмах. Кроме «Дрожи земли» одной из самых успешных его картин стала драма «Парни что надо». Артист получил Кубок Вольпи в составе актерского ансамбля фильма «Короткий монтаж» на Венецианском кинофестивале.

    Ранее умер российский актер Андрей Нагорнов, передает телеканал «360». Он был наиболее известен по фильму «Бригада».

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