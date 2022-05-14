Звезда фильма «Дрожь земли» Фред Уорд умер на 80-м году жизни

Американский актер за свою карьеру снялся более, чем в 80 фильмах. Кроме «Дрожи земли» одной из самых успешных его картин стала драма «Парни что надо». Артист получил Кубок Вольпи в составе актерского ансамбля фильма «Короткий монтаж» на Венецианском кинофестивале.