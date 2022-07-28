Звезда “Эйфории” Сидни Суини ответила на критику из-за постельных сцен: “Люди забывают о том, что я играю персонажа”

Сидни Суини

Звезда “Эйфории” Сидни Суини дала интервью изданию The Hollywood Reporter, в котором рассказала о начале актерского пути и ответила на критику со стороны поклонников из-за постельных сцен.

Известность актрисе принесла роль старшеклассницы Кэсси в сериале “Эйфория”, за которую ее номинировали на премию “Эмми” как лучшую актрису второго плана. Однако из-за этой роли Сидни столкнулась с критикой: многие зрители решили, что образ героини слишком откровенный. Люди забывают о том, что я играю персонажа. Они думают: “Она раздевается на экране, она секс-символ”. Но я не могу просто пройти мимо, ведь у меня с этим нет никаких проблем. Я буду продолжать сниматься в постельных сценах, — сказала Суини.



Сидни Суини в сериале “Эйфория”

Она призналась, что ей нравится играть эту героиню, несмотря на то что она испытывает к ней жалость. Кроме того, Суини добавила, что она довольна последним сезоном “Эйфории”, хотя многие сочли его “тяжелым”. Мне очень жаль Кэсси, она потеряла себя. Люди говорят о том, какой тяжелый этот сезон, но мне он нравится. Она прокомментировала и слухи о том, что режиссер “Эйфории” заставлял актеров слишком много работать на съемках. Я полностью доверяю людям, с которыми работаю, и всегда рада идеям Сэма Левинсона.

Суини заявила, что, несмотря на две номинации на “Эмми” (вторую номинацию она получила за лучшую женскую роль в мини-сериале за проект “Белый лотос”), она все еще чувствует себя “голливудским аутсайдером”.

Я понятия не имела, попадая в эту индустрию, сколько людей имеют связи. Я начала с нуля, и я знаю, как это чертовски тяжело, — призналась она, отметив, что многие актеры легко получают то, ради чего она трудилась много лет.

Актриса считает, что, несмотря на успех, она не может сказать, что у нее достаточно денег: по словам Суини, она даже не может позволить себе взять перерыв и не работать в течение полугода. Именно поэтому актерской деятельностью она не ограничивается: на счету Суини рекламные кампании Miu Miu, Armani и не только. Если бы я просто играла в кино, я не смогла бы позволить себе жизнь в Лос-Анджелесе,

— признается знаменитость.

Сейчас карьера Сидни идет в гору: как ранее сообщило издание Deadline, звезда “Эйфории” присоединилась к касту нового фильма Marvel “Мадам Паутина”. Действие фильма происходит во вселенной Человека-паука. В проекте также примет участие Дакота Джонсон.