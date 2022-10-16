Звезда «Дома-2» Рустам Солнцев высказался о романе Лепса и Барановской

Шоумен Рустам Солнцев прокомментировал слухи о романе телеведущей Юлии Барановской и певца Григория Лепса. Он предположил, почему девушка не торопится высказываться на данную тему.
Солнцев уверен, что слухи о романе с Лепсом только помогают Барановской. По его мнению, так она становится популярнее.
«Она, наоборот, хочет, чтобы о ней больше говорили. Ей это на руку», — цитирует звезду шоу «Дом-2» портал BLITZ+.
Слухи о романе вокалиста и телеведущей ходят давно. Однако коллеги по шоу-бизнесу не торопятся их комментировать.