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Звезда «Бумера» Мерзликин заявил, что России нужны новые герои

Звезда «Бумера» Мерзликин заявил, что России нужны новые герои
globallookpress/Pravda Komsomolskaya

Актер Андрей Мерзликин раскритиковал современных героев. Он рассказал, с кого следует брать пример.

Звезда фильма «Бумер» сожалением отметил, что в наши дни героями все чаще становятся блогеры и проститутки. По словам артиста, в фильме «Нахимовцы» зрители увидят достойный пример для подражания.

«Нужны новые герои! Когда я был в Нахимовском училище в Санкт-Петербурге, меня ошеломило все – от архитектуры самого здания до того, как живут ребята», – подчеркнул Мерзликин в беседе с «АиФ».

Премьера «Нахимовцев» состоится 28 июля. Картина была снята в честь Дня Военно-морского флота. 

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RusNewsToday24
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