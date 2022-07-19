Звезда «Бумера» Мерзликин заявил, что России нужны новые герои

Актер Андрей Мерзликин раскритиковал современных героев. Он рассказал, с кого следует брать пример.
Звезда фильма «Бумер» сожалением отметил, что в наши дни героями все чаще становятся блогеры и проститутки. По словам артиста, в фильме «Нахимовцы» зрители увидят достойный пример для подражания.
«Нужны новые герои! Когда я был в Нахимовском училище в Санкт-Петербурге, меня ошеломило все – от архитектуры самого здания до того, как живут ребята», – подчеркнул Мерзликин в беседе с «АиФ».
Премьера «Нахимовцев» состоится 28 июля. Картина была снята в честь Дня Военно-морского флота.