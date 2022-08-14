Звезда «Бригады» Гусева рассказала о личной миссии на проекте

«У меня получилась очень светлая история любви. Сильная. Я поняла, что на мою Ольгу возложена определенная миссия: привнести в фильм любовь, верность, всепрощение, долготерпение, материнство, ласку и нежность. Вот таким делом я и занималась, не вникая в бандитские перипетии», — рассказала Екатерина.