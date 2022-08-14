Звезда «Бригады» Гусева рассказала о личной миссии на проекте

Российская актриса Екатерина Гусева рассказала об интересном обстоятельстве на съемках культовой «Бригады». По ее словам, она переписывала под себя сценарий сериала.
Как заявила Гусева, только так она могла вытерпеть некомфортную атмосферу в сюжете проекта, передает BLITZ+.
«У меня получилась очень светлая история любви. Сильная. Я поняла, что на мою Ольгу возложена определенная миссия: привнести в фильм любовь, верность, всепрощение, долготерпение, материнство, ласку и нежность. Вот таким делом я и занималась, не вникая в бандитские перипетии», — рассказала Екатерина.
Она указала, что даже не вникала в «бандитские перипетии», чтобы сосредоточиться на своей задаче. По ее наблюдению, такой самоцензуры не хватает многим современным проектам.