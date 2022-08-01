Звезда «Битвы экстрасенсов» Ахметжанова назвала причину «исчезновения» Софии Ротару

Народная артистка СССР София Ротару очень переживает из событий, происходящих в мире, поэтому предпочла скрыться из публичного пространства, заявила участница шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова, передает CTNews.
«София Михайловна проживает не самый лучший период в жизни. Она очень переживает за сложившуюся ситуацию в мире. Ее атакуют и журналисты, и политики. Все ее терзают. Но она приняла четкую позицию: надо молчать и выждать время», — сказала гадалка.
Издание напоминает, что София Ротару уже несколько месяцев не появлялась на публике, однако не забывала «отмечаться» в социальных сетях. Некоторые поклонники предположили, что у певицы проблемы со здоровьем.
По мнению Ахметжановой, Ротару никогда не вернется на Украину, однако очень скоро «выйдет в свет».
Ранее сообщалось, что внук Софии Ротару со второй попытки сбежал с Украины, спасаясь от мобилизации