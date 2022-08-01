Звезда «Битвы экстрасенсов» Ахметжанова назвала причину «исчезновения» Софии Ротару

«София Михайловна проживает не самый лучший период в жизни. Она очень переживает за сложившуюся ситуацию в мире. Ее атакуют и журналисты, и политики. Все ее терзают. Но она приняла четкую позицию: надо молчать и выждать время», — сказала гадалка.