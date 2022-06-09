Звезда «Бедной Насти» Анна Табанина осталась с тремя детьми после смерти мужа

«С самого начала болезни было понятно, что Диму спасти не удастся. Форма была очень тяжелая. Я всегда находилась рядом, подбадривала, но понимала, что нужно учиться жить без него. Я продолжала работать, заниматься детьми, и Дима это поощрял», — делилась актриса.