Звезда «Бедной Насти» Анна Табанина осталась с тремя детьми после смерти мужа

Звезда сериала «Бедная Настя» Анна Табанина пережила ужасную трагедию. Актриса осталась вдовой с тремя детьми после того, как ее муж скончался от рака.
Супругом артистки был художник Дмитрий Кудин. Табанина познакомилась с ним задолго до начала романтических отношений, так как он был приятелем ее подруги.
«А потом что-то такое произошло, что мы стали мужем и женой и не расставались ни на день», — вспоминала исполнительница роли Елизаветы Долгорукой.
Впоследствии актриса и художник не просто узаконили отношения, но и обвенчались. Артистка родила от мужа троих детей: сына Василия и дочерей Соню и Симу. Табаниной удавалось совмещать семью и карьеру. Ее только утвердили на роль в сериале «Ленинград 46», когда Кудину поставили страшный диагноз.
Врачи обнаружили у мужа актрисы саркому. Семья сразу решила, что звезда «Бедной Насти» продолжит сниматься. Дети знали, что их отец болен, но не понимали всю серьезность ситуации, в отличие от Табаниной. Художник год безуспешно боролся с раком и скончался в 2014 году.
«С самого начала болезни было понятно, что Диму спасти не удастся. Форма была очень тяжелая. Я всегда находилась рядом, подбадривала, но понимала, что нужно учиться жить без него. Я продолжала работать, заниматься детьми, и Дима это поощрял», — делилась актриса.
Когда мужа не стало, артистка пришла домой к детям и сказала им плакать, поскольку их отца больше нет, пишет «СтарХит». При этом она сообщила сыну и дочерям, что Кудин продолжает жить в их воспоминаниях и фотографиях.