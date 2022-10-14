Звезда «9 роты» Смольянинов объяснил свой отъезд в США

Как рассказали авторы портала «Экспресс газета», Смольянинову предложили работу в США. По словам артиста, он осознает, что на фоне его высказываний про СВО его отъезд будет воспринят многими в штыки, но заверяет, что поездка исключительно рабочая. Кроме того, Смолянинов признался, что не против своими глазами увидеть «этот мир». Он заметил, что сейчас находится в похожем состоянии с героем фильма, которого он играет.