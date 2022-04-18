«Зверствовать не будем»: Алексей Леонков о судьбе пленных наемников на Украине

«Конечно, все на милость победителя… Но мы, в отличие от украинских «нациков», зверствовать не будем. Нам, главное, узнать,

кто они, что они и особенно, кто их начальники… Конечно же, эту информацию мы

будем использовать в наших интересах. А, после того, как они дадут показания,

им будет дана возможность загладить свою вину. По российским, разумеется,

законам. У нас есть «зоны», в том числе и строгого режима. А, если они окажутся

причастными к убийствам мирных граждан, то — тоже ответят по нашим законам», —

заключил специалист.