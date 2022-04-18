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    «Зверствовать не будем»: Алексей Леонков о судьбе пленных наемников на Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    «Зверствовать не будем»: Алексей Леонков о судьбе пленных наемников на Украине

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    Начну, пожалуй, с двух аксиом.

    Первая: положения
    Женевской конвенции от 12 августа 1949
    года об обращении с военнопленными» на наемников не распространяются.

    Вторая: наемники на
    территории завода «Азовсталь» — есть.

    Теперь можно перейти
    к вопросу о том, какая судьба ждет этих «солдат удачи» в случае, если им
    повезет не погибнуть в бою, а попасть в плен? Ведь пленные из их числа не
    просто будут, они уже в наличии и, судя по всему, сами в ужасе от тех, с кем
    связались. Например, пленный британский наемник Эйден Эслин уже рассказывает:

    «Я видел, как бойцы разведгруппы батальона
    связали гражданских по рукам и ногам и завязали им глаза. Их отводили в
    бункер… После этого я их больше никогда не видел».

    К засевшим на «Азовстали»
    взывали уже не раз — предлагали сдаться, обещали человеческое обращение…
    Взывали все — от командования ВС РФ до Рамзана Кадырова. Не сдаются. Но
    итог их сопротивления уже предрешен…

    С вопросом о том,
    что впереди у тех, кто, приехав на Украину из других стран за «кровавыми
    деньгами», выйдет навстречу нашим с поднятыми руками корреспондент ФАН обратился
    к признанному военному эксперту Алексею Леонкову и вот, что услышал:

    «Конечно, все на милость победителя… Но мы, в отличие от украинских «нациков», зверствовать не будем. Нам, главное, узнать,
    кто они, что они и особенно, кто их начальники… Конечно же, эту информацию мы
    будем использовать в наших интересах. А, после того, как они дадут показания,
    им будет дана возможность загладить свою вину. По российским, разумеется,
    законам. У нас есть «зоны», в том числе и строгого режима. А, если они окажутся
    причастными к убийствам мирных граждан, то — тоже ответят по нашим законам», —
    заключил специалист.

    Что к этому
    добавить? Разве, что вот это: 11 марта, когда спецоперация уже шла полным
    ходом, президент России Владимир Путин поручил помочь переправить 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока в Донбасс…
    А глава ДНР Денис Пушилин заявил, о том, что помощь не требуется — справляются сами. Вот и весь сказ.

    А зверствовать мы не
    будем. Мы — не они.

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