«Зверствовать не будем»: Алексей Леонков о судьбе пленных наемников на Украине

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Начну, пожалуй, с двух аксиом.
Первая: положения
Женевской конвенции от 12 августа 1949
года об обращении с военнопленными» на наемников не распространяются.
Вторая: наемники на
территории завода «Азовсталь» — есть.
Теперь можно перейти
к вопросу о том, какая судьба ждет этих «солдат удачи» в случае, если им
повезет не погибнуть в бою, а попасть в плен? Ведь пленные из их числа не
просто будут, они уже в наличии и, судя по всему, сами в ужасе от тех, с кем
связались. Например, пленный британский наемник Эйден Эслин уже рассказывает:
«Я видел, как бойцы разведгруппы батальона
связали гражданских по рукам и ногам и завязали им глаза. Их отводили в
бункер… После этого я их больше никогда не видел».
К засевшим на «Азовстали»
взывали уже не раз — предлагали сдаться, обещали человеческое обращение…
Взывали все — от командования ВС РФ до Рамзана Кадырова. Не сдаются. Но
итог их сопротивления уже предрешен…
С вопросом о том,
что впереди у тех, кто, приехав на Украину из других стран за «кровавыми
деньгами», выйдет навстречу нашим с поднятыми руками корреспондент ФАН обратился
к признанному военному эксперту Алексею Леонкову и вот, что услышал:
«Конечно, все на милость победителя… Но мы, в отличие от украинских «нациков», зверствовать не будем. Нам, главное, узнать,
кто они, что они и особенно, кто их начальники… Конечно же, эту информацию мы
будем использовать в наших интересах. А, после того, как они дадут показания,
им будет дана возможность загладить свою вину. По российским, разумеется,
законам. У нас есть «зоны», в том числе и строгого режима. А, если они окажутся
причастными к убийствам мирных граждан, то — тоже ответят по нашим законам», —
заключил специалист.
Что к этому
добавить? Разве, что вот это: 11 марта, когда спецоперация уже шла полным
ходом, президент России Владимир Путин поручил помочь переправить 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока в Донбасс…
А глава ДНР Денис Пушилин заявил, о том, что помощь не требуется — справляются сами. Вот и весь сказ.
А зверствовать мы не
будем. Мы — не они.