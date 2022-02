Зубная паста — эффективное удобрение для цветов

Комнатные цветы выделяют кислород, поэтому с ними в помещении становится уютно и комфортно. Сколько себя помню, у нас дома на подоконниках всегда было изобилие растений. Для этого мама прикладывала много усилий.

Хочу поделиться с вами проверенным методом эффективного удобрения для цветов, который знаком еще с советского времени. Тогда был большой дефицит на многие товары, в том числе и на подкормки. Этот способ экономит семейный бюджет и особенно удобен, когда специализированный магазин находится далеко.

Простое и эффективное удобрение для цветов из зубной пасты

Особенности применения зубной пасты

Такая подкормка эффективна для растений в период их цветения. Она может:

снизить уровень кислотности земли;

насытить почву кальцием и фтором;

стать профилактическим средством от образования плесени и различных грибковых болезней.

Для этого способа подойдет любая зубная паста без эффекта отбеливания. Можно использовать самую дешевую детскую, с простым составом, без большого количества химических компонентов. Дети во время чистки зубов могут проглатывать часть пасты, поэтому производители придерживаются строгих норм, чтобы не навредить. Хорошо, если в составе будет присутствовать в малом количестве или вообще отсутствовать лаурилсульфат натрия (ПАВ). Его обычно добавляют для большего вспенивания.

© Pexels

Зубная паста для растений: готовим удобрение

На один литр воды (комнатной температуры, от 22 до 25 градусов) берем ¼ тюбика средства. Пасту тщательно размешиваем в воде до момента, пока растворятся все мелкие крупинки.

Подкормку осуществляем лишь весной или летом, ведь в это время комнатные цветы переходят в фазу активного роста. Поливаем удобрением растения прямо под корень.

Однако перед использованием данного раствора убедитесь, что ваши растения предпочитают щелочную почву. Так как есть цветы, например азалии и гардении, которые хорошо растут именно в кислотном грунте и данное удобрение им только навредит.

Этот старый советский лайфхак показывает, насколько велика польза зубной пасты. С помощью нее вы насытите землю кальцием и фтором — элементами, которые очень важны для стимуляции роста корневой системы и профилактики различных болезней. Если вы сомневаетесь в эффективности данной методики, можете опробовать ее на одном из своих домашних цветов и определить, подходит ли она вам.

