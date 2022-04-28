Зрителям нового шоу Малахова платят деньги за участие в съемках

Авторская программа шоумена «Малахов» будет выходить на канале «Россия-1» вместо «Прямого эфира». В проекте приглашенные гости, эксперты и зрители будут обсуждать актуальные темы. Кроме того, за участие в «Малахове» людям платят по 900 рублей за один съемочный день. В него входит запись трех программ с обеда до вечера.