Зрителям нового шоу Малахова платят деньги за участие в съемках

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Массовка в студии нового шоу телеведущего Андрея Малахова получает неплохие гонорары за съемочный день.
Авторская программа шоумена «Малахов» будет выходить на канале «Россия-1» вместо «Прямого эфира». В проекте приглашенные гости, эксперты и зрители будут обсуждать актуальные темы. Кроме того, за участие в «Малахове» людям платят по 900 рублей за один съемочный день. В него входит запись трех программ с обеда до вечера.
За участие в съемках другого шоу Малахова «Привет, Андрей!» платят по 500 рублей за выпуск, пишет kp.ru. В качестве массовки приглашаются семейные пары от 50 до 70 лет, две программы снимают с 11:30 до 20:00.
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