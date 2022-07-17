Зрители ушли с концерта Стаса Михайлова в Шелехове

Мероприятие состоялась 16 июня в Иркутской области. Однако не все зрители остались довольны появлением исполнителя на праздновании. Многие начали уходить прямо во время выступления московского артиста. Кроме того, певец женщин остался без цветов. Ни одна из поклонниц не одарила его своим вниманием.