Зрители ушли с концерта Стаса Михайлова в Шелехове

Певец и автор песен Стас Михайлов остался без зрителей на концерте в честь Дня Металлурга.
Мероприятие состоялась 16 июня в Иркутской области. Однако не все зрители остались довольны появлением исполнителя на праздновании. Многие начали уходить прямо во время выступления московского артиста. Кроме того, певец женщин остался без цветов. Ни одна из поклонниц не одарила его своим вниманием.
Михайлов уехал из Шелехова, не дав ни одного интервью местным журналистам. Несмотря на это, автор песен получил внушительный гонорар, который должен был скрасить холодный прием горожан. Недовольных появлением певца на сцене зрителей можно увидеть на кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Кровавая барыня».