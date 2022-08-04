Зрители шведского телеканала SVT пожаловались на правдивый репортаж о Херсоне

Шведский телеканал SVT пустил в эфир репортаж о плачущих от радости жителях Херсона, получивших российские паспорта. Позже корреспонденты извинились перед зрителями за якобы «неправильный» сюжет.
Инцидент произошел 28 июля. На показанных кадрах видно, как херсонцы радостно присягают на верность Российской Федерации под звуки национального гимна. Многие из них со слезами на глазах рассматривают новые удостоверения личности.
Бурная реакция не заставила себя ждать. Смотревшие репортаж шведы обвинили телеканал SVT в «пропаганде». Всего в Наблюдательный совет по радио и телевидению поступило 47 соответствующих жалоб.
Меж тем Россия отправила в Херсонскую область очередной партии гуманитарной помощи. Жителям региона доставили более тысячи продуктовых наборов и необходимые лекарства.